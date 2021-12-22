Узнали, где будут отключения света в Сочи 22 декабря 2021 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Сочи пройдут по плану, но только в двух внутригородских районах. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только набраться терпения.

В Адлерском районе электроэнергия будет отключена с 08:00 и до 18:00 часов, но стоит учесть, что света не будет в течение нескольких часов из указанного временного промежутка на следующих улицах: Геленджикская, Ивановская, Краснофлотская, Афипская, Липецкая, Брянская, Крапоткинская, Мурманская, Верхнениколаевская, Заречная, Фрунзе, Тульская, Скальная, Мостовая, Николаевская и Зеленая. Также стоит запастись терпением и фонариками жителям садовых товариществ "Форелевод", "Черноморец", "Локомотив", "Курортник 1", "Липники", "Фантазия" и "Высокое2.

В Лазаревский район электрики приедут также утром. Работы продлятся с 8 утра и до 19 часов вечера, в связи с чем дома жителей поселка Лазаревского временно будут обесточены, ограничения коснутся улиц Сочинское шоссе и Толстого.