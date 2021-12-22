На Кубани полицейский наказан за отсутствие бдительности

Инспектор ДПС наказан за халатность Фото: Александр БОЙКО

В Армавире инспектор ДПС проявил халатность при исполнении обязанностей. Как сообщил источник в правоохранительных органах, полицейский нес службу на патрульном автомобиле. Внимание стража порядка привлекал автомобиль марки «Нива», на котором не было регистрационных номеров, но зато передние боковые стекла авто были обклеены тонирующей пленкой.

- Старший инспектор ДПС замеры светопропускаемости стекол на данном автомобиле не производил. Неустановленный водитель и автомобиль по базе «ФИС ГИБДД-М» проверены не были. По имеющимся визуальным признакам административных правонарушений в отношении неустановленного водителя автомобиля «Нива» административные материалы также не были составлены, - сообщил источник в правоохранительных органах корреспонденту «КП» - Кубань».

Факты халатного отношения полицейского к службе удалось выяснить благодаря проверке записей видеорегистратора, установленного на патрульном автомобиле. Проведена служебная проверка, на основании которой 43-летнему полицейскому был объявлен выговор.