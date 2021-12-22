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Общество22 декабря 2021 5:06

Краснодар встал в "бордовых" пробках из-за снегопада

Автомобили движутся по дорогам очень медленно
Ева МУР
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Краснодар засыпало снегом

Краснодар засыпало снегом

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Краснодар встал в "бордовых" пробках из-за снегопада. Движение сковано по всему городу из-за снегопада.

- Снегоуборочной техники пока не наблюдаем. Впрочем, по таким пробкам и она не сможет пробиться, - передают водители.

Надо сказать, о непогоде спасатели и синоптики предупреждали заранее. Кроме того, водителям рекомендовали сменить колеса на автомобилях с летней на зимнюю. На дорогах будет гололед.

От поездок на личном транспорте просят отказаться и в мэрии Краснодара.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону «112».