Краснодар засыпало снегом Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Краснодар встал в "бордовых" пробках из-за снегопада. Движение сковано по всему городу из-за снегопада.

- Снегоуборочной техники пока не наблюдаем. Впрочем, по таким пробкам и она не сможет пробиться, - передают водители.

Надо сказать, о непогоде спасатели и синоптики предупреждали заранее. Кроме того, водителям рекомендовали сменить колеса на автомобилях с летней на зимнюю. На дорогах будет гололед.

От поездок на личном транспорте просят отказаться и в мэрии Краснодара.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону «112».