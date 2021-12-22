Краснодар засыпало снегом
Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
Краснодар встал в "бордовых" пробках из-за снегопада. Движение сковано по всему городу из-за снегопада.
- Снегоуборочной техники пока не наблюдаем. Впрочем, по таким пробкам и она не сможет пробиться, - передают водители.
Надо сказать, о непогоде спасатели и синоптики предупреждали заранее. Кроме того, водителям рекомендовали сменить колеса на автомобилях с летней на зимнюю. На дорогах будет гололед.
От поездок на личном транспорте просят отказаться и в мэрии Краснодара.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону «112».