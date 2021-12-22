Из-за непогоды жителей Краснодара просят отказаться от поездок на личных авто

Краснодар встал в пробках. Фото: Яндекс/карты

Мэрия Краснодара обратилась с просьбой к водителям не выезжать на личном транспорте. На дорогах - гололед, и автомобильное движение серьезно затруднено.

- Просим оставить свои автомобили дома, потому что убрать снег с магистралей пока нет возможности из-за пробок в городе, - сообщают в администрации Краснодара.

Снег пошел в кубанской столице и ее окрестностях в шесть часов утра. В это время на дороги выезжают тысячи автомобилей.

Напомним, уже сейчас загруженность дорог оценивается в 9 баллов.