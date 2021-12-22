Ожидается, что ремонт магистралей пойдет бстрее. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 760 млн рублей на строительство и ремонт дорог на Кубани выделило правительство РФ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Распоряжение на этот счет уже подписано вице-премьером Михаилом Мишустиным, - пояснили в ведомстве.

Уточняется, средства из федеральной казны пойдут на строительство дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

- Каждый год курорты Краснодарского края принимают миллионы отдыхающих. Летом дороги Кубани просто перегружены, поэтому финансирование из госбюджета поможет строить дороги быстрее, – цитируют в пресс-службе слова губернатора Вениамина Кондратьева.

Планируется, что в следующем году продолжится строительство обхода Тимашевска, трассы Краснодар – Ейск в Динском районе, обхода станицы Ленинградской. Также приступят к строительству Восточного транспортного коридора в Краснодаре.