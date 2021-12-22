В центре Сочи выпал снег

Последствия непогоды оперативно устраняются дежурными группами/ Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи выпал снег. На курорте штормовое предупреждение на курорте действует до 24 декабря. Городской оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации курорта.

– Последствия непогоды оперативно устраняются дежурными группами. Общественный транспорт ходит в обычном режиме. Никаких серьезных сбоев в работе объектов энергокомплекса и порывов на сетях электропередачи не установлено, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской мэрии.

В настоящее время в Сочи находятся свыше 250 человек и более 130 единиц техники в режиме постоянной готовности. При необходимости силы и средства будут увеличены.

Ранее «Комсомолка» писала, что в горах Сочи снега выпало по пояс. На горнолыжных курортах действует штормовое предупреждение из-за непогоды.