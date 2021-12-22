В Краснодаре инспекторы ГИБДД продавали персональные данные по госномерам

Обвинительное заключение утверждено прокурором

Двое инспекторов ГИБДД в Краснодаре решили дополнительно заработать, пользуясь своим должностным положением. Имея доступ к данным владельцев автомобилей, они за 500 рублей продавали персональные данные по госномеру машины. Их вычислили после «контрольной закупки».

- Инспекторы нарушали неприкосновенность частной жизни, а также злоупотребляли должностными полномочиями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Центральном отделе СУ Следственного комитета Краснодарского края.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором округа и направлено в суд.