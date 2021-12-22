В Сочи из-за непогоды задержали вылет рейса

В настоящее время международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Фото: пресс-служба аэропорта

В Сочи из-за неблагоприятных погодных условий этой ночью задержан один рейс. Об этом сообщает пресс-служба сочинского международного аэропорта.

– Борт авиакомпании «Турецкие авиалинии», которые летел из Стамбула в Сочи, отправился на запасной аэродром в турецкий Трабзон. Самолет уже вернулся в Сочи, и в 9.02 отправился в Стамбул. Рейс 340 АК «Победа» Екатеринбург-Сочи, который находился в зоне ожидания, совершил посадку в Сочи, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

В настоящее время международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Температура воздуха +1С, ветер 2 м/с, видимость более 10 километров.

Напомним, что в Сочи действует штормовое предупреждение. Его продлили до 24 декабря.