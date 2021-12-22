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Общество22 декабря 2021 6:50

Цены на такси выросли в 3 раза из-за снега в Краснодаре

Город продолжает стоять в 10-балльных пробках
Юлия ЧУБАКОВА
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За поездку придется отдать в 3 раза больше

За поездку придется отдать в 3 раза больше

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром 22 декабря в Краснодаре выпал снег. Последствия не заставили себя ждать: на дорогах города образовались гололед и 10-балльные пробки. Автомобилистов уже попросили отказаться от личных поездок. Кроме того, сейчас люди не могут вызвать такси. Цены на поездки увеличились в 3 раза.

Так, например, за поездку из Фестивального микрорайона до ТЦ "Галерея" сейчас придется отдать 600-700 рублей. В обычное время ценник на поездку достигает 100-200 рублей.

- Цены бешеные! Мы не можем выехать из дома, - пожаловались краснодарцы, которые пытались утром вызвать машину.

Напомним, ранее "Комсомольская правда"-Кубань" писала о последствиях снегопада в Краснодаре 22 декабря.