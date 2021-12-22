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Происшествия22 декабря 2021 6:51

В аэропорту Краснодара изъяли более сотни дубленок из Турции

Мужчина сказал, что приобрел их на подарки родственникам
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы таможни

Фото пресс-службы таможни

В краснодарском аэропорту изъяли крупную партию незадекларированного товара. Пассажир перевозил восемь дорожных сумок, в которых находилось более сотни курток, дубленок и пальто общим весом 190 кг.

- Незадекларированную женскую верхнюю одежду привезли из Стамбула. Мужчина пояснил, что приобрел данный товар на рынке в Турции на подарки родственникам, - отметили в пресс-службе Краснодарской таможни.

В отношении пассажира возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «недекларирование товаров и несоблюдение запретов». Проводится расследование.