Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 7:14

Тимашевск засыпало снегом

Улицы чистит техника
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Снег лепил ночью и утром

Снег лепил ночью и утром

Фото: Виталий КАРНАУХ

В Тимашевске обильное выпадение снега началось в ночь на 22 декабря. Уже с часу на улицы города выехала снегоуборочная техника.

- На дорогах работают три машины, разбрасывают песко-соляную смесь. Четыре трактора чистят улицы от снега. Работу спецслужб контролировал лично мэр города Николай Панин, - сообщили в пресс-службе города.

Морозы ожидаются до выходных

Морозы ожидаются до выходных

Фото: Виталий КАРНАУХ

Мэр Тимашевска сказал, что первоочередной задачей является прочистка магистральных улиц и территорий вблизи школ, детских садов и остановочных павильонов.

К 8 утра снега пока не наблюдается. Но по прогнозам, осадки могут пойти до конца дня.