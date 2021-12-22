Тимашевск засыпало снегом

Снег лепил ночью и утром Фото: Виталий КАРНАУХ

В Тимашевске обильное выпадение снега началось в ночь на 22 декабря. Уже с часу на улицы города выехала снегоуборочная техника.

- На дорогах работают три машины, разбрасывают песко-соляную смесь. Четыре трактора чистят улицы от снега. Работу спецслужб контролировал лично мэр города Николай Панин, - сообщили в пресс-службе города.

Морозы ожидаются до выходных Фото: Виталий КАРНАУХ

Мэр Тимашевска сказал, что первоочередной задачей является прочистка магистральных улиц и территорий вблизи школ, детских садов и остановочных павильонов.

К 8 утра снега пока не наблюдается. Но по прогнозам, осадки могут пойти до конца дня.