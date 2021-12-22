Более миллиона людей посетили городские парки в Сочи

В 2021 году в парках проведено 400 ярких тематических событий. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи в 2021 году муниципальные парки культуры и отдыха посетило более миллиона гостей. МУП «Парки отдыха «Ривьера-Сочи» организовано свыше 400 ярких тематических событий с соблюдением ограничительных мер, сообщает пресс-служба мэрии города.

Парк «Ривьера» является одной из главных площадок Сочи для проведения важных городских мероприятий. В рамках Года экологии проведут капитальный ремонт Зеленого театра, а также создадут новые современные две детские площадки из уникальных экологичных материалов.

– «Ривьера» является одной из главных достопримечательностей Сочи. Парк пользуется большой популярностью среди сочинцев и гостей курорта. Он должен радовать туристов круглый год. Для комфорта посетителей необходимо регулярно обновлять общественные пространства и зеленые зоны, внедрять новые экостандарты. Важно сохранить историческую ценность парка, – сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В настоящее время проводятся работы по благоустройству всех городских парков МУПа.