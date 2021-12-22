В Сочи квартиру-студию продали за 116 миллионов рублей

Владельцем студии стал 34-летний бизнесмен в сфере IT. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи квартира-студия была продана за 116 миллионов рублей. Площадь квартиры составляет 53 квадратных метра, сообщает агентство недвижимости Savills.

Квартира-студия расположена на седьмом этаже жилого комплекса на первой линии Черноморского побережья в Имеретинской низменности. Владельцем студии стал 34-летний бизнесмен в сфере IT.

– В 2021 году цены на жилье в Сочи активно росли. Это коснулось в большой степени сегмента элитной недвижимости, потому что здесь предложений меньше, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в агентстве.

Ранее «Комсомолка» писала, что Сочи занял второе место в рейтинге российских городов с самыми дорогими квартирами. На курорте продается 301 квартира стоимостью выше 100 миллионов рублей.