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Общество22 декабря 2021 7:45

Количество пользователей «Личного кабинета» в Краснодарском крае за год выросло на 65 тысяч

Интернет-сервисом пользуются свыше 332 тысяч жителей региона
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Фото: предоставлено партнером

Фото: предоставлено партнером

Количество пользователей «Личного кабинета» в Краснодарском крае за год выросло на 65 тыс. абонентов. Так, на начало декабря интернет-сервисом пользуются свыше 332 тыс. жителей региона.

Рост популярности сервиса связан с тем, что с его помощью можно решить большую часть вопросов, касающихся газификации, передачи показаний и оплатой газа, не выходя из дома.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно по ссылке: https://мойгаз.смородина.онлайн

Пользователи мобильных операционных систем iOS и Android могут скачать мобильное приложение «Мой ГАЗ». Для скачивания необходимо ввести соответствующий поисковый запрос либо просканировать QR-код.

Фото: предоставлено партнером

Фото: предоставлено партнером