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Происшествия22 декабря 2021 8:12

Полиция Краснодара рассказала подробности массового ДТП на Офицерской в гололед

Там столкнулись четыре машины
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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На улицах произошли десятки аварий из-за гололеда

На улицах произошли десятки аварий из-за гололеда

Краснодар 22 декабря засыпало снегом, на дорогах образовался гололед. По городу произошли десятки аварий. Например, на улице Офицерской столкнулись четыре машины. Полиция рассказала подробности случившегося.

- 22-летний местный житель на БМВ на Офицерской допустил занос авто и на встречке столкнулся с «Хендаем», затем влетел в «Ровер». После этого «Ровер» въехал в «Ниссан», - отметили в пресс-службе УМВД города.

Виновнику аварии назначен штраф в 1,5 тысячи рублей. Водителей просят не выезжать в гололед на дороги. Снег ожидается до выходных.