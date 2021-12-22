В Сочи открыли два современных центра занятости

Работу провели в рамках нацпроекта «Демография». Фото: пресс-служба администрации Кубани

В Сочи по национальному проекту «Демография» открыли два модернизированных центра занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

– Теперь граждане смогут получать услуги в доступной и удобной форме. Будут использоваться цифровые сервисы. Полностью изменили пространство, выделили функциональные секторы. Работу провели по краевой программе «Содействие занятости населения» в рамках нацпроекта «Демография», – рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Елена Новикова.

В центрах занятости увеличили зоны самостоятельного поиска работы с использованием информационных систем. Для посетителей с детьми создан детский уголок. В модернизированном конференц-зале проводятся групповые консультации граждан по социальной адаптации. Также всем желающим оказывается психологическая поддержка и проводится профессиональное обучение.