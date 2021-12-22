В полицию Краснодара за утро поступило 104 сообщения о ДТП в гололед

Ситуация на дорогах сложная Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Краснодар утром 22 декабря стал в 10-балльных пробках. Из-за гололеда в городе произошли десятки аварий. Сейчас по ним проводятся проверки.

О количестве сообщений об авариях рассказали в полиции города.

- По данным на 10 часов утра в полицию Краснодара поступило 104 сообщения о ДТП в гололед. Все они проверяются, о точном количестве аварий можно будет сказать только утром 23 числа, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Известно, что некоторые сообщения не подтверждаются либо водители по собственному желанию не оформляют и разъезжаются.

Ранее «Комсомолка» сообщала подробности массового ДТП на Офицерской, где столкнулись четыре машины.