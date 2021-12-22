Более 65 млрд рублей инфраструктурных кредитов одобрили Кубани

Более 65 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов одобрили Кубани. Деньги отведут на строительство и обновление 20 очистных сооружений на Азово-Черноморском побережье. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Кредиты помогут увеличить мощность очистных сооружений канализации Сочи, поселений Туапсинского района, села Кабардинка Геленджика, Анапы, реконструируют системы Новороссийска.

- Новые очистные сооружения построят в станице Благовещенской, а объекты централизованного водоотведения - в центральном районе Сочи, закроют оборудование села Сукко и возведут напорный коллектор канализации на системах Анапы, закроют очистные сооружения канализации «Кудепста» и построят коллектор на ОСК Адлер, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

– Из федерального бюджета региону одобрили кредиты на 65,9 миллиарда рублей. За эти средства мы построим и модернизируем очистные сооружения канализации в Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе, – отметил Вениамин Кондратьев.