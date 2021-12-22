Названы победители шахматного турнира DOGMA

Фото: DOGMA

Воскресенье, 19 декабря, на берегу Чёрного моря, с. Небуг в отеле «Молния Ямал» состоялся финальный турнир по шахматам DOGMA. Строительная компания провела его совместно с РФСОО «Федерация шахмат Краснодарского края» при информационной поддержке «Комсомольская правда» - Кубань».

Призовой фонд составил 800 000 рублей. В финальных соревнованиях за победные места сражался 81 участник, в разных возрастных группах от 6 до 55 лет. Сильнейших выявляли по сумме набранных очков в пяти турнирах.

Победителями турнира А стали:

1-е место - Мнацаканян Арсен

2-е место - Оганьян Миран

3-е место - Елизаров Дмитрий

Фото: DOGMA

В торжественной обстановке победителям вручили кубки и денежные призы. Остальных участников наградили грамотами и памятными медалями.

Напомним, что данное событие не осталось без внимания известного российского шахматиста, трёхкратного победителя Всемирных шахматных Олимпиад Владимира Крамника, который в начале турнира в своем видеообращении обратился с напутственным словом к юным шахматистам.