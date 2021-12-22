На «Роза Хутор» стартовал горнолыжный сезон

Фото: предоставлено партнером

В связи с погодными условиями в день старта зимнего сезона 2021-2022 для катания открылась часть трасс на Северном склоне от 1600 м.н.у. Сейчас работают следующие трассы: Б-52, «Плато», «Шале», «Роза Стар» и «Роза Блейд» (до Плато), «Тритон» (ниже 1600 м.н.у.) Для гостей со снаряжением будут работать канатные дороги: «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский Экспресс» ( до 1600 м.н.у), а также «Квартет» и «Шале».

В ходе подготовки к сезону 2021/22 были проведены работы по совершенствованию горнолыжной инфраструктуры. На Южном склоне проложены новые трассы «Календула» и «Черника», что увеличило зону катания до 105 км (самая большая в России).

Фото: предоставлено партнером

Появились также два ленточных траволатора «Велес» и «Пегас», таким образом, на курорте теперь 32 подъемника. В районе пересадки канатных дорог «Волчья скала», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс» за счет демонтажа тоннеля образована просторная открытая площадка. Таким образом транспортное соединение между тремя канатными дорогами теперь будет более комфортным.

В этом зимнем сезоне курорт «Роза Хутор», как всегда, предложит не только разнообразные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и увлекательные активности аprès-ski. Продолжат работать такие популярные аттракционы как родельбан, высокогорные качели, подвесные мосты и др. Отдыхающие смогут также посетить этнопарк «Моя Россия», Музей Археологии, Хаски Хутор, Оленью ферму и др.

В честь старта сезона 25 декабря на курорте по традиции отметят День Роза Хутор. Программа праздника предполагает мероприятия на открытом воздухе с учетом всех действующих в Краснодарском крае мер по профилактике covid-19.

Праздничное настроение гостям курорта обеспечат уникальное лазерное шоу с проекцией на здание Ратуши, выступление уличного оркестра, выступления популярных диджеев и красочный фейерверк.