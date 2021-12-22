В Кропоткине в гололед на дороге столкнулись 16 машин

Фото: t.me/kropnewsru

В Кропоткине 22 декабря выпал снег, а дороги превратились в каток. На нескольких участках произошли массовые ДТП.

- На улице Деповской, между перекрестком Хмельницкого и Черноморской, произошло ДТП с 16 машинами. При осмотре установлено, что не все автовладельцы "переобули" свой транспорт в зимнюю резину, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также с 7 до 8 утра на пересечении улиц Авиационной и Гагарина на заснеженном спуске произошло семь аварий, в которых пострадали 10 авто. Причем на всех транспортных средствах установлены зимние шины.

По факту заснеженной проезжей части составлен общий акт. Администрации выдано предписание на устранение гололеда. Обследовано 10 улиц.