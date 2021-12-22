На Кубани активно строятся новые детские сады и школы

Фото: пресс-служба ИСК «Еврострой»

Население Краснодарского края стремительно растет, привлекая все большее количество приезжающих на ПМЖ из других регионов страны. Особенно остро сейчас стоит вопрос дефицита социальных объектов, в том числе школ и детских садов. Чтобы переломить эту ситуацию в лучшую сторону, необходимо четкое взаимодействие бизнеса и управляющих структур, когда при проектировании новых коммерческих комплексов часть территорий в обязательном порядке отводится расширению местной инфраструктуры. Один из таких примеров – деятельность ИСК «Еврострой» под руководством Николая Шихиди.

Фото: пресс-служба ИСК «Еврострой»

Благодаря компании «Еврострой» и ее финансированию в Геленджике уже работают два детских сада и школа, а в прошлом году был открыт детсад на 200 мест в Анапе. Каждый из объектов полностью соответствует современным стандартам безопасности и комфорта – от спален до игровых площадок.

- Учитывая сложившуюся ситуацию, наша компания регулярно берет на себя ответственность за проекты по строительству школ и детских садов. Cоциальное партнерство бизнеса и власти необходимо и дает видимые результаты. Во-первых, мы можем констатировать, что дефицит мест в образовательных учреждениях постепенно сокращается. Во-вторых, это повышает индекс качества жизни в Краснодарском крае в целом. На сегодняшний день нами было передано в муниципалитеты порядка 800 мест для детей в новых социальных объектах. Это Анапа и Геленджик. В перспективе география расширится за счет города Сочи, - делится планами на будущее руководитель ИСК «Еврострой» Николай Шихиди.