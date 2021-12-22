На Кубани за сутки COVID-19 заболели 534 человека, в том числе 68 детей Фото из архива КП

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 534 человека, в том числе 68 детей. Самому старшему пациенту 92 года, сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре выявили 215 случаев, в Динском районе – 40, в Новороссийске – 37, в Брюховецком районе – 27, в Северском – 23. По 20 инфицированных - в Сочи и Гулькевичском районе, 19 – в Армавире, 16 – в Темрюкском муниципалитете, 11 – в Выселковском. 9 заболеваний зарегистрировано в Красноармейском, по 7 – в Кавказском, Лабинском, Павловском, Тихорецком и Абинском.

- По 6 положительных результатов получено в Тимашевском и Апшеронском районах, 5 – в Анапе, по 4 - в Приморско-Ахтарском, Ейском, Калининском, Каневском и Новокубанском. По 3 человека заболели в Славянском, Староминском, Туапсинском, Успенском и Крымском районах, по 2 - в Курганинском, Новопокровском, Белоглинском и Геленджике, по 1 – в Усть-Лабинском и Кореновском муниципалитетах, - сообщили в оперштабе края.

В регионе за сутки скончались 20 пациентов. На аппаратах ИВЛ остаются 86 человек, 5 – на ЭКМО.