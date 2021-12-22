Мэра Краснодара задержали по подозрению в получении взятки. На Андрея Алексеенко завели уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ, сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, прежде первый вице-губернатор края через посредника в 2018 году получил взятку в виде ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей. За это Андрей Алексеенко обещал выдачу заключения курируемым им департаментом о соответствии построенной многоэтажке в Прикубанском округе, несмотря на недостатки.

- Проводятся следственные действия, обыск в администрации. С мэром работает следователь, - сообщили в пресс-службе ведомства.