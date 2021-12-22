В Сочи задержали двух наркодилеров из Ставропольского края

Задержаны 51-летняя приезжая из Ставропольского края и ее 20-летний сын. Фото: pixabay.com

В Сочи полицейские пресекли незаконный оборот синтетического наркотика. Местные жители рассказали правоохранителям, что в лесном массиве недалеко от многоквартирного дома двое подозрительных людей что-то обматывали в изоляционную ленту. Когда на место прибыли сотрудники полиции, женщина и мужчина выбросили в траву сверток и попытались скрыться.

– Задержаны 51-летняя приезжая из Ставропольского края и ее 20-летний сын. При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли 44 свертка с мефедроном. Общая масса наркотического вещества превышает 60 граммов. Наркотик они планировали сбыть в Сочи путем осуществления тайниковых закладок, – сообщает пресс-служба полиции Сочи.

В отношении мужчины и женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит лишение свободы сроком на 20 лет.

Ранее "Комсомолка" писала, что в Сочи ищут подрядчика для вывоза мусора. Тендер на два миллиарда рублей, размещенный на портале государственных закупок, не привлек ни одного участника.