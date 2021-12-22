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Происшествия22 декабря 2021 9:49

Легковушка протаранила отбойник в Новороссийске

Машина проехала 40 метров с ограждением внутри салона
Светлана ОВДЕЙ
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Отбойник "влетел" в салон Фото: instagram.com/alekseioderov/

Отбойник "влетел" в салон Фото: instagram.com/alekseioderov/

Жесткое ДТП произошло накануне в Новороссийске. Легковушка протаранила отбойник, который влетел в салон. Об этом сообщает начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Авария произошла в хуторе Ленинский Путь. Водитель не справился с управлением и врезался в отбойник. Ограждение влетело в салон – таким образом машина проехала еще 40 метров.

- Спасатели оказали помощь медикам в транспортировке трёх человек, отключили аккумулятор у автомобиля, - сообщил Алексей Одеров.

Водителей просят быть бдительными на дорогах в плохую погоду – в гололед с заснеженными трассами.