В сочинском Зимнем театре продолжается реконструкция

Фото: пресс-служба "AR Group"

Здание театра переживает глобальные изменения - от замены отопительной системы до нового занавеса. Премьера обновленного Зимнего запланирована на февраль будущего года.

Фойе и цокольные помещения уже оснащены современными трубами и радиаторами. Теперь на очереди, пожалуй, самый ответственный этап – новый дизайн зала. Разработкой занимается одна из ведущих российских компаний в области технического оснащения сцены. Особое внимание уделяется занавесу. Специально созданная комиссия рассмотрела более десяти представленных вариантов и выбрала из них наиболее впечатляющий. Какой – пока держится в секрете, но результат, как обещают, превзойдет самые смелые ожидания.

- Если по Станиславскому театр начинается с вешалки, то сцена театра начинается с занавеса. Это очень индивидуальный элемент любой театральной и концертной площадки. Благодарим за плодотворное сотрудничество группу компаний AR GROUP, ООО «Красмашевский» и лично Айка Рафиковича Зебеляна, – отметил генеральный директор Муниципального автономного учреждения культуры «Сочинское концертно-филармоническое объединение» Владимир Кузнецов.

Помимо раздвижного занавеса и арлекина (верхней полосы из декорированного материала), будут изготовлены два комплекта - черный и белый «кабинеты» сцены. А это 24 кулисы, 12 падуг, 2 задника. В том же стиле будут выполнены шторы с ламбрекенами для 27 театральных лож и шторы трех входных групп для зрительного зала.