Участникам и наставникам вручили благодарности главы региона Фото: пресс-служба краевой администрации

Участников соревнований движения WorldSkills наградили на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

35 победителей и призеров и их наставники получили благодарности главы региона. На встрече собравшиеся обсудили подготовку к соревнованиям, развитие наставничества и обновления материально-технической базы колледжей и техникумов.

– Мы продолжим создавать все условия – совершенствовать материально-техническую базу учреждений, вовлекать в совместную работу предприятия региона, чтобы победителей становилось еще больше, - отметила вице-губернатор Анна Минькова. - Участие в движении дает мощный стимул для развития системы среднего профессионального образования в крае, повышает уровень подготовки выпускников.

Напомним, кубанские студенты ежегодно выступают на соревнованиях движения WorldSkills. В этом году команда региона по итогам финала «Молодые профессионалы» получила 15 наград и вошла в десятку сильнейших.