Группировку, лишавшую жилья пенсионеров, будут судить в Краснодаре Фото: Олег ЗОЛОТО

Группировку, лишавшую жилья пенсионеров, будут судить в Краснодаре. От мошенничества пострадали 18 человек, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 50-летняя женщина вместе с родственниками создала мошенническую группу. Участники собирали информацию об одиноки пожилых людях, в том числе персональные данные. Позже ОПГ вливалась в доверие жертв, помогая с бытовыми вопросами – продуктами, лекарствами.

В это время мошенники проворачивали сделки с недвижимостью – пенсионеры, не подозревая этого, лишались права собственности. Жилье закупалось и перепродавалось третьим лицам.

От мошенничества пострадали 18 человек. Пятерым уже вернули свои права на жилье, по остальным продолжается работа.

- Расследование уголовного дела в отношении группировки завершено. Материалы переданы в суд. Продолжается рассмотрение дела, заведенного на нотариуса, оформившего мошенникам доверенность на имущество, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.