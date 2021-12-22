Возбуждено уголовное дело Фото: кадр из видео

Следком опубликовал видео задержания главы Краснодара. На Андрея Алексеенко заведено уголовное дело. Мэра Краснодара подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, Андрей Алексеенко через посредника в 2018 году получил взятку в виде ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей. За это он обещал выдачу заключения курируемым им департаментом о соответствии построенной многоэтажке в Прикубанском округе, несмотря на недостатки.

Расследование уголовного дела продолжается.