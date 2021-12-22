Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 11:25

Казачьи природоохранные дружины работают в шести районах Кубани

Они помогают министерству природных ресурсов выявлять нарушения
Светлана ОВДЕЙ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Ведомство планирует и дальше сотрудничать с казачеством Фото: пресс-служба краевой администрации

Ведомство планирует и дальше сотрудничать с казачеством Фото: пресс-служба краевой администрации

Казачьи природоохранные дружины работают в шести районах Кубани. Они помогают краевому министерству природных ресурсов находить нарушения, сообщает пресс-служба администрации региона.

Восемь дружин задействованы в Апшеронском, Туапсинском, Мостовском и Белореченском районах, в лесничествах Горячего Ключа и Геленджика - всего 62 человека. В следующем году прибавятся еще 10 участников благодаря новому отряду в Северском районе.

Так, при совместной работе ведомства и отрядов реже происходят лесные пожары – количество снизилось со 138 до 35. В регионе выявлены 77 случаев нелегальной рубки леса - более 162 миллионов рублей, 89 нарушений пожарной безопасности, 223 – по требованиям лесного законодательства. Участников отрядов 59 раз задействовали в тушении лесных пожаров.