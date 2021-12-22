Ведомство планирует и дальше сотрудничать с казачеством Фото: пресс-служба краевой администрации

Казачьи природоохранные дружины работают в шести районах Кубани. Они помогают краевому министерству природных ресурсов находить нарушения, сообщает пресс-служба администрации региона.

Восемь дружин задействованы в Апшеронском, Туапсинском, Мостовском и Белореченском районах, в лесничествах Горячего Ключа и Геленджика - всего 62 человека. В следующем году прибавятся еще 10 участников благодаря новому отряду в Северском районе.

Так, при совместной работе ведомства и отрядов реже происходят лесные пожары – количество снизилось со 138 до 35. В регионе выявлены 77 случаев нелегальной рубки леса - более 162 миллионов рублей, 89 нарушений пожарной безопасности, 223 – по требованиям лесного законодательства. Участников отрядов 59 раз задействовали в тушении лесных пожаров.