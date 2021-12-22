Курорт «Роза Хутор» открыл горнолыжный сезон

В рамках подготовки к горнолыжному сезону была усовершенствована инфраструктура курорта. Фото: пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Горнолыжный сезон открыли в горах курорта «Роза Хутор». К этому сезону расширили зону катания до 105 километров, сообщает пресс-служба курорта.

– Открываем зимний сезон 22 декабря, как и планировали. В настоящее время для катания доступны трассы: Б-52, «Плато», «Шале», «Роза Стар» и «Роза Блейд» (до Плато), «Тритон», – рассказали корреспонденту «Комсомольская правда» - Кубань» в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

В рамках подготовки к горнолыжному сезону была усовершенствована инфраструктура. На Южном склоне проложили новые трассы «Календула» и «Черника». Это увеличило зону катания до 105 километров.

– Зона катания является самой большой в России, – добавили в пресс-службе курорта.

Ранее «Комсомолка» писала, что на курорте «Роза Хутор» появились два ленточных траволатора - «Велес» и «Пегас».