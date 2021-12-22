«Мой выбор – мое будущее» - девиз форума, прошедшего в Ушаковке

Фото: Центр занятости города Новороссийска

Организаторы форума Государственный морской университет имени адмирала Федора Федоровича Ушакова и Центр занятости города Новороссийска, собрали на площадке форума представителей отраслевых, градообразующих предприятий и будущих выпускников, чтобы обсудить новые перспективы.

Фото: Центр занятости города Новороссийска

В числе активных и самых заинтересованных участников встречи - курсанты университета. Со стороны потенциальных работодателей – такие крупные компании, как Новороссийский морской торговый порт, «Росморпорт», Администрация морских портов Черного моря, ООО «НУТЭП», ООО «ИПП», "Судовой технический центр", «РУСКОН» и другие. Руководители отделов кадров и директора по персоналу рассказали, какие знания и умения рекрутов будут востребованы завтра, какими качествами должен обладать идеальный сотрудник для того, чтобы реализовать себя и подняться по карьерной лестнице.

Фото: Центр занятости города Новороссийска

Сейчас вуз создаёт на своём официальном сайте так называемую «Биржу возможностей». Этот информационный ресурс позволит будущим выпускникам уже сегодня разместить своё резюме, чтобы заинтересовать потенциальных работодателей. «Как обратить на себя внимание? Есть ли сейчас свободные вакансии? Можно ли рассчитывать на вакансию в престижной компании, не имея опыта работы?» - такие вопросы задавали курсанты руководителям кадровых агентств крупнейших предприятий региона.

Фото: Центр занятости города Новороссийска

Дискуссия длилась более двух часов. В итоге , договорились о проведении встреч и собеседований потенциальных работодателей с курсантами таких специальностей, как «Технология транспортных процессов», «Управление водным транспортном и гидрографическое обеспечение судоходства».