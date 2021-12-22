Финансирование нацпроектов на Кубани увеличили в 2021 году Фото: пресс-служба региональной администрации

Финансирование нацпроектов на Кубани более чем на 5 миллиардов рублей увеличили в 2021 году. Об этом сообщили на пресс-конференции заместитель руководителя краевого проектного офиса Михаил Геращенко.

– Годовое финансирование нацпроектов увеличилось с 45 миллиардов рублей в начале года до почти 51 миллиарда рублей. Некоторые задачи реализуем быстрее, например, строительство Яблоновского моста – работы идут с опережением сроков, – отметил Михаил Геращенко.

Так, больше всего средств отведены на нацпроекты «Здравоохранение» – 15,3, «Демография» – 14,2, «Безопасные качественные дороги» – 9,2. А порядка 80% финансирования приходится на социальную сферу.

В этом году по нацпроектам открыли 4 школы, в планах завершить работы еще на двух, построены и отремонтированы 9 детсадов, завершают еще 7 объектов.

Например, к концу подходят работы в новом лечебно-диагностическом корпусе Детской краевой клинической больницы и многофункционального спорткомплекса в Краснодаре.