«Единая Россия» приостановила членство задержанного мэра Краснодара Андрея Алексеенко

В отношении Андрея Алексеенко расследуется уголовное дело

Президиум регионального политсовета приостановил членство в «Единой России» мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом сообщили в Краснодарском региональном отделении партии.

- Решение принято в соответствии с Уставом партии 22 декабря. Это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела, - отмечается на сайте партии.

Напомним, у мэра Краснодара Алексеенко утром 22 декабря в квартире и кабинете прошли обыски. Его подозревают во взятке в крупном размере. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Андрей Алексеенко в 2018 году, еще будучи вице-губернатором, получил презент в виде ружья за 1,6 млн рублей. Якобы за дорогостоящий подарок он выдал заключение о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на недостатки при сдаче.