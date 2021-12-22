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Политика22 декабря 2021 11:52

«Единая Россия» приостановила членство задержанного мэра Краснодара Андрея Алексеенко

В отношении него ведется следствие
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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В отношении Андрея Алексеенко расследуется уголовное дело

В отношении Андрея Алексеенко расследуется уголовное дело

Президиум регионального политсовета приостановил членство в «Единой России» мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом сообщили в Краснодарском региональном отделении партии.

- Решение принято в соответствии с Уставом партии 22 декабря. Это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела, - отмечается на сайте партии.

Напомним, у мэра Краснодара Алексеенко утром 22 декабря в квартире и кабинете прошли обыски. Его подозревают во взятке в крупном размере. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Андрей Алексеенко в 2018 году, еще будучи вице-губернатором, получил презент в виде ружья за 1,6 млн рублей. Якобы за дорогостоящий подарок он выдал заключение о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на недостатки при сдаче.