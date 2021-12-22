В Сочи будут вырубать многолетние платаны

Корни деревьев и стволы покрылись гнилью. Фото: pixabay.com

В Сочи на набережной будут вырубать платаны. Вдоль водоема растут 45 платанов, из них семь признали аварийными. Обследовали растения представители городской экологической общественности с помощью специального оборудования, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Корни деревьев и стволы покрылись гнилью. Чтобы деревья не упали, их нужно будет спилить. На протяжении многих лет платаны росли внутри уличных кафе и ресторанов. За деревьями практически не ухаживали. Сейчас все точки общепита снесли, а на набережной Сочи идет масштабная реконструкция.

– Нужно убрать аварийные деревья. Важно обеспечить безопасность отдыхающих на набережной. По тем платанам, которые остались, будет проводиться бережная санитарная обрезка. Уберут сухие ветви и те, которые поражены гнилью. Крупные скелетные ветви при обрезке трогать не станут. Работу будут контролировать общественники и специалисты администрации города, – рассказали «КП» - Кубань» в городском департаменте по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности.