Более чем на 50 промышленных выставках представят Кубань в 2022 году Фото: пресс-служба краевой администрации

Более чем на 50 промышленных выставках представят Краснодарский край в 2022 году.

– Это мероприятия, проходящие в России и странах ближнего зарубежья, доказавшие эффективность. В этом году совместно с краевым Фондом организованы коллективные стенды более 220 промышленных предприятий на 40 отраслевых выставках, - отметил руководитель департамента промышленной политики Иван Куликов. - Результат – заключение контрактов на сумму более 1,2 миллиарда рублей.

Выставки по продвижению промышленности региона проводят по краевой госпрограмме «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности». Большинство из них финансируется краевым Фондом развития промышленности Кубани.