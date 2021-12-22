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Общество22 декабря 2021 12:19

Выплаты многодетным семьям на детей до трех лет продлили до 2024 года на Кубани

Около 12 тысяч рублей будут получать более 28 тысяч семей
Светлана ОВДЕЙ
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Решение принято на заседании ЗСК Фото: пресс-служба краевой администрации

Решение принято на заседании ЗСК Фото: пресс-служба краевой администрации

Выплаты многодетным семьям на детей до трех лет продлили до 2024 года на Кубани. Решение приняли накануне на заседании ЗСК.

– Мы продлили ежемесячную выплату на третьего ребенка до 3 лет до 2024 года. Около 12 тысяч рублей смогут получать более 28 тысяч таких семей - это количество может увеличиться как минимум в два раза, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Напомним, размер поддержки многодетным семьям рассчитывают в зависимости от прожиточного минимума на ребенка - 11,8 тысячи рублей. Раньше на выплату претендовали семьи, в которых третий и последующий ребенок родился до 31 декабря 2021 года.

Теперь деньги будут выплачивать и на детей, появившихся на свет с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года до исполнения трех лет. В том числе с нового года регион включит в круг получателей и усыновленных детей.

Отметим, доход на каждого члена семьи не должен превышать 25 466 рублей – двукратный региональный прожиточный минимум в 2022 году.