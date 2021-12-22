В Сочи изменят нумерацию маршрутов общественного транспорта

С 1 января 2022 года запустят новый автобусный маршрут № 539. Фото: пресс-служба администрации Сочи

С 1 января 2022 года в Сочи изменят нумерацию некоторых маршрутов общественного транспорта. Изменения касаются городских автобусов, курсирующих по федеральной территории «Сириус». Об этом сообщили корреспонденту "Комсомольская правда" - Кубань" в пресс-службе мэрии города.

– К существующей нумерации при двузначном номере будет добавлена цифра «5», а в трехзначном номере «1» заменят на «5», – прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

На курорте с 1 января 2022 года начнет работать новый автобусный маршрут № 539. Он свяжет КПП Псоу и железнодорожный вокзал Олимпийского парка. Сообщается, что в Сочи перевозки граждан и багажа будут осуществляться в привычном режиме. Цены на билеты на этих маршрутах останутся неизменными.

Напомним, что в Сочи более миллиона человек посетили муниципальные парки. В настоящее время ведется реконструкция всех сочинских парков МУПа.