Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 12:27

Почти 5 млн рублей похитили у клиентов сотрудницы агентства недвижимости в Ейске

Расследование дела завершено
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Материалы переданы в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Материалы переданы в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ейске будут судить двух сотрудниц агентства недвижимости. Женщин обвиняют в мошенничестве с деньгами клиентов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Так, 38-летняя обвиняемая со своей 31-летней помощницей заключили сделки с клиентами на строительство домов. Понимая, что из-за отсутствия разрешения они не смогут выполнить обязательства, женщины все-таки получили деньги - более 4,8 миллиона рублей. Для того чтобы не возникало подозрений, они перевели пострадавшим за два года 72 тысячи рублей.

- Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы для рассмотрения в суд, им грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.