Почти 5 млн рублей похитили у клиентов сотрудницы агентства недвижимости в Ейске

Материалы переданы в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ейске будут судить двух сотрудниц агентства недвижимости. Женщин обвиняют в мошенничестве с деньгами клиентов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Так, 38-летняя обвиняемая со своей 31-летней помощницей заключили сделки с клиентами на строительство домов. Понимая, что из-за отсутствия разрешения они не смогут выполнить обязательства, женщины все-таки получили деньги - более 4,8 миллиона рублей. Для того чтобы не возникало подозрений, они перевели пострадавшим за два года 72 тысячи рублей.

- Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы для рассмотрения в суд, им грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.