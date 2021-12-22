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Общество22 декабря 2021 12:47

Эксперты рассказали, как получить кадастровый план территории

Кадастровая палата Кубани разъясняет, кому он может понадобиться и как его получить
Светлана ОВДЕЙ
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Эксперты рассказали, как получить кадастровый план территории Фото из архива КП

Эксперты рассказали, как получить кадастровый план территории Фото из архива КП

Эксперты рассказали, что такое кадастровый план территории, кому он может понадобиться и как его получить. Об этом сообщает пресс-служба Кадастровой палаты Краснодарского края.

Кадастровый план территории - одна из форм выписки из ЕГРН. В нем содержатся сведения об объектах недвижимости, расположенных в определенном кадастровом квартале. При этом план подготавливают как для всего квартала, так и на участок в пределах кадастрового квартала.

Такую форму чаще всего запрашивают кадастровые инженеры – они проводят кадастровые работы, составляют межевой план, карту-план участка, готовят документы для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков. Кадастровый план может понадобиться при проектировке строительства и реконструкции. Правообладателю участка КПТ необходим, если для проведения коммуникаций нужно установить сервитут (право пользования чужим земельным участком) на нескольких соседних территориях.

В текстовую часть кадастрового плана входят сведения об учтенных объектах квартала, кадастровый номер, адрес, площадь, категория земель, вид разрешенного использования, назначение, кадастровую стоимость. В том числе описывается местоположение границ земельных участков в кадастровом квартале, зданий, недостроенных объектов, населенных пунктов, муниципальных образований, субъектов РФ, зон с особыми условиями использования территории. Указываются и пункты опорной межевой сети, названия или номера, класс опорной межевой сети и координат.

Графическая часть плана – схема объектов недвижимости и чертеж границ между субъектами РФ, границ муниципалитетов, населенных пунктов и территориальных зон в кадастровом квартале.

Кадастровый план не включает сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости.

Получить КПТ можно при запросе о предоставлении сведений из ЕГРН в бумажном виде в МФЦ или в электронной форме на сайте Росреестра в «Личном кабинете».