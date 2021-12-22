Эксперты рассказали, как получить кадастровый план территории Фото из архива КП

Эксперты рассказали, что такое кадастровый план территории, кому он может понадобиться и как его получить. Об этом сообщает пресс-служба Кадастровой палаты Краснодарского края.

Кадастровый план территории - одна из форм выписки из ЕГРН. В нем содержатся сведения об объектах недвижимости, расположенных в определенном кадастровом квартале. При этом план подготавливают как для всего квартала, так и на участок в пределах кадастрового квартала.

Такую форму чаще всего запрашивают кадастровые инженеры – они проводят кадастровые работы, составляют межевой план, карту-план участка, готовят документы для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков. Кадастровый план может понадобиться при проектировке строительства и реконструкции. Правообладателю участка КПТ необходим, если для проведения коммуникаций нужно установить сервитут (право пользования чужим земельным участком) на нескольких соседних территориях.

В текстовую часть кадастрового плана входят сведения об учтенных объектах квартала, кадастровый номер, адрес, площадь, категория земель, вид разрешенного использования, назначение, кадастровую стоимость. В том числе описывается местоположение границ земельных участков в кадастровом квартале, зданий, недостроенных объектов, населенных пунктов, муниципальных образований, субъектов РФ, зон с особыми условиями использования территории. Указываются и пункты опорной межевой сети, названия или номера, класс опорной межевой сети и координат.

Графическая часть плана – схема объектов недвижимости и чертеж границ между субъектами РФ, границ муниципалитетов, населенных пунктов и территориальных зон в кадастровом квартале.

Кадастровый план не включает сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости.

Получить КПТ можно при запросе о предоставлении сведений из ЕГРН в бумажном виде в МФЦ или в электронной форме на сайте Росреестра в «Личном кабинете».