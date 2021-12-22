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Общество22 декабря 2021 13:16

Краснодарский ЖК «На Магистральной» достроят за счет федерального Фонда обманутых дольщиков

Председатель СК РФ обсудил с руководителем регионального следкома ситуацию с обманутыми дольщиками
Светлана ОВДЕЙ
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Краснодарский ЖК «На Магистральной» достроят за счет федерального Фонда обманутых дольщиков Фото: Олег ЗОЛОТО

Краснодарский ЖК «На Магистральной» достроят за счет федерального Фонда обманутых дольщиков Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В онлайн-режиме в том числе обсуждалась проблема обманутых дольщиков ЖК «На Магистральной» Краснодара. Заявители поблагодарили за внимание к проблеме со стороны СК.

Как сообщил руководитель регионального СУ СК Андрей Маслов, уголовное дело в отношении застройщиков направлено в суд, а имущество более чем на 400 миллионов рублей арестовано. Расследование уголовного дела по факту халатности продолжается. В свою очередь, Александр Бастрыкин раскритиковал за затягивание сроков второго уголовного дела и отсутствие обвиняемых.

Подчеркнуто, что объект достроят за счет федерального Фонда обманутых дольщиков после снятия обременений с участка.