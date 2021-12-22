Из Сочи будут летать самолеты в Казахстан

Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800. Фото: pixabay.com

В январе 2022 года авиакомпания Nordwind начнет выполнять регулярные полеты по маршрутам Сочи – Нур-Султан и Сочи – Алматы. Первый полет из олимпийской столицы России в Нур-Султан запланирован на 15 января, сообщает пресс-служба сочинского международного аэропорта.

В Алматы рейсы запустят с 19 января. Полеты будут осуществляться каждую среду.

– Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800. Самолет рассчитан на 189 пассажирских мест, – рассказали корреспонденту «Комсомольская правда» - Кубань» в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

Напомним, что в Сочи увеличили курортный сбор. Россияне, прибывшие на отдых в город, должны будут заплатить 50 рублей. Эта цена доступна каждому, считают в администрации края.