Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 13:44

Из Сочи будут летать самолеты в Казахстан

Рейсы начнут выполняться один раз в неделю
Анастасия СЕРГЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800. Фото: pixabay.com

Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800. Фото: pixabay.com

В январе 2022 года авиакомпания Nordwind начнет выполнять регулярные полеты по маршрутам Сочи – Нур-Султан и Сочи – Алматы. Первый полет из олимпийской столицы России в Нур-Султан запланирован на 15 января, сообщает пресс-служба сочинского международного аэропорта.

В Алматы рейсы запустят с 19 января. Полеты будут осуществляться каждую среду.

– Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800. Самолет рассчитан на 189 пассажирских мест, – рассказали корреспонденту «Комсомольская правда» - Кубань» в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

Напомним, что в Сочи увеличили курортный сбор. Россияне, прибывшие на отдых в город, должны будут заплатить 50 рублей. Эта цена доступна каждому, считают в администрации края.