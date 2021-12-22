Более 600 дорожных участков обработали от гололеда в Краснодаре. Ночью в городе выпал снег и похолодало – службы вышли на улицы для расчистки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Всего задействовали более 500 сотрудников и 31 спецмашину. Водителей, если это возможно, просят не пользоваться личным транспортом, особенно с летней резиной. За день в городе из-за непогоды произошли десятки ДТП.

- Зимней скользкости на дорогах сейчас нет. К обработке дорог от возможной гололедицы готовы приступить 32 единицы техники, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.