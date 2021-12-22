Новый детсад в поселке Водники Краснодара заработает в 2022 году

Новый детский сад в поселке Водники Краснодара Фото: krd.ru

Новый детский сад в поселке Водники Краснодара разрешили вводить в эксплуатацию. Учреждение примет ребят уже в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Детский сад рассчитан на 190 мест. Учреждение заработает после получения лицензии, трудоустройства педагогов и устройства предметов.

Здание состоит из трех двухэтажных блоков около 6 тысяч квадратных метров. Детский сад примет 10 групп, из них две — ясельные. Здесь оборудовали и музыкальный и физкультурный залы, кабинет для рисования, пищеблок, прачечную, медпункт и административные кабинеты. На улице построены теневые навесы, игровые площадки и спортивная зона.

Детский сад будут посещать ребята из поселков Водники и соседнего Прогресса.