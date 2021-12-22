Определены победители сочинского арт-батла «скульптУРА»

Фото: пресс-служба "AR Group"

В состязании принимали участие мастера России и Белоруссии. В финал по итогам конкурса вышли семь работ, выполненные в различных техниках. Эти скульптуры в ближайшем будущем можно будет увидеть на улицах курорта, с некоторыми жители и гости Сочи могут познакомиться уже сейчас, а авторам были вручены заслуженные награды на церемонии закрытия.

Фото: пресс-служба "AR Group"

- Несколько скульптурных композиций уже установлены на свои постоянные места, что, конечно же, очень радует – наш город развивается, благоустраиваются парковые зоны и установка таких объектов, как центров притяжения, делает курорт еще привлекательнее. Еще раз спасибо всем, кто помогал. Особая благодарность группе компаний AR GROUP и лично ее руководителю – Айку Рафиковичу Зебеляну за поддержку творчества и веру в новые идеи, – отметила председатель сочинского отделения Союза дизайнеров России Александра Артемьева фон Аш.

Фото: пресс-служба "AR Group"

Первое место заняла работа Ивана Жданова. Рассмотреть произведение можно прогуливаясь по недавно отреставрированной набережной реки Мацеста. Несколько произведений были установлены на территориях комплексов, отстроенных группой компаний AR GROUP. Работы Ивана Гончарова и Ольги Хрисановой - в пансионате «Лучезарный». Скульптурами Данила Погодина, Алексея Медведкова и Натальи Вейнмейстер смогут полюбоваться гости Radisson Collection, который откроется на территории бывшего «Красмашевского» после реставрации объекта.