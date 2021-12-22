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Общество22 декабря 2021 14:28

Центральный парк благоустроили в Тихорецке

Дизайн-проект территории победил во Всероссийском конкурсе комфортной городской среды
Светлана ОВДЕЙ
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Центральный парк в Тихорецке Фото: admkrai.krasnodar.ru

Центральный парк в Тихорецке Фото: admkrai.krasnodar.ru

Центральный парк благоустроили в Тихорецке. Дизайн-проект общественной зоны вошел в число победителей Всероссийского конкурса комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

По проекту здесь оборудовали площадку для культурно-массовых мероприятий, парк с аттракционами, детскую площадку с резиновым покрытием и песком, комплекс «Лабиринт». В новом парке установили арт-объект «На Тихорецкую состав отправится...», сухой фонтан и стелу, скамейки-диваны, качели, беседки.

В общественной зоне оборудовали освещение и провели озеленение.

Территории в рамках конкурса благоустроят и в Кореновске, Тамани, Темрюке, Лабинске и Курганинске. В 2021 году победителями стали Сочи, Усть-Лабинск, Туапсе и Белореченск - воплощение дизайн-проектов начнут в 2022 году.