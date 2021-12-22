ВТБ: в Сочи в преддверии Нового года на 10% увеличились траты в кафе и ресторанах

За первые три недели декабря жители и гости Сочи потратили в кафе, ресторанах и барах свыше 91 млн рублей. Это на 10% выше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ.

По сравнению с прошлым декабрем в городе увеличилась не только выручка заведений, но и частота их посещений. Это доказывает рост числа транзакций в общепите на 5% – до 115 тысяч чеков.

Траты посетителей ресторанов и кафе по сравнению с прошлым декабрем увеличились на 10% – до 47 млн рублей. Число транзакций выросло до 35 тысяч, а средний счет превзошел 1,3 тыс. рублей.

Максимальную динамику по объему трат год к году демонстрируют бары и клубы. За три недели декабря клиенты ВТБ потратили там на треть больше, чем годом ранее. Количество транзакций увеличилось на 28%, а средний чек составил 1,7 тыс. рублей.

В точках быстрого питания оборот по картам клиентов достиг почти 40 млн рублей, а число транзакций превысило 77 тысяч. В среднем жители и гости города оставляют там свыше 500 рублей за один счет.

В целом по России расходы клиентов ВТБ в заведениях общепита за первые три недели декабря составили 10 млрд рублей. Этот показатель на 42% превышает значение прошлого года.

В топ-5 городов - лидеров по обороту карт ВТБ в ресторанной индустрии вошли в декабре Москва (3,2 млрд рублей), Санкт-Петербург (622 млн), Новосибирск (163 млн), Екатеринбург (139 млн) и Казань (109 млн). Максимальный прирост выручки год к году показали Воронеж (+68%), Москва (+58%) и Ставрополь (+56%).

- Традиционно в декабре кафе и рестораны наращивают выручку: есть возможность провести встречи с коллегами по итогам года, посидеть с друзьями перед праздниками. Свою роль вносит и сезон корпоративов, которые в прошлом году были существенно ограничены. Сейчас мы видим, что выручка индустрии в ноябре-декабре в целом сопоставима, а ведь впереди еще последняя неделя года, которая традиционно считается одной из самых «горячих» с точки зрения спроса. Уже сейчас по сравнению с прошлым годом обороты по картам клиентов ВТБ в кафе и ресторанах увеличились почти в 1,5 раза. Заведения адаптировались к пандемии, внедрив собственные сервисы доставки и предложив гостям новые форматы обслуживания и проведения мероприятий, - комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного рынка ВТБ.