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Происшествия22 декабря 2021 14:51

Пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку в Краснодаре

Подростка доставили в больницу
Светлана ОВДЕЙ
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Мужчина был пьян, но отказался от освидетельствования Фото из архива КП

Мужчина был пьян, но отказался от освидетельствования Фото из архива КП

Пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку в Краснодаре. Ребенка госпитализировали, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло вечером 21 декабря. Предварительно, 33-летний водитель на Chevrolet Lacetti не справился с управлением, въехал в ограждение и сбил школьницу, стоявшую на тротуаре.

Мужчина выглядел выпившим. Но проходить освидетельствование отказался.

- В результате ДТП девочку госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.