Мужчина был пьян, но отказался от освидетельствования Фото из архива КП

Пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку в Краснодаре. Ребенка госпитализировали, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло вечером 21 декабря. Предварительно, 33-летний водитель на Chevrolet Lacetti не справился с управлением, въехал в ограждение и сбил школьницу, стоявшую на тротуаре.

Мужчина выглядел выпившим. Но проходить освидетельствование отказался.

- В результате ДТП девочку госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.