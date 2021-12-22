Ключи от квартир получили дети-сироты в Калининском районе Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

Ключи от квартир получили дети-сироты в Калининском районе Кубани. Жильем здесь обеспечены 24 человека, сообщает пресс-служба региональной администрации.

В новых квартирах сделали ремонт, установили окна, кухонные плиты, мойки, двери, оборудовали сантехнику, водонагреватели.

На покупку жилья для детей-сирот в Калининском районе в этом году выделили около 42 миллионов рублей. До конца декабря ключи вручат еще трем обладателям.